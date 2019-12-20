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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak'ın yanı sıra Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün askeri mahrem imam oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sevk Zonguldak

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