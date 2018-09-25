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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, 5'i muvazzaf 9 asker yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf 9 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf asker ile kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü uzman jandarma çavuş ve bir askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak'ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a getirildiği, diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

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