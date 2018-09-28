Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 asker adliyeye çıkartıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf askerle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü uzman jandarma çavuş ve 1 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler muvazzaf astsubaylar M.K, F.A. ile M.K, muvazzaf uzman çavuşlar S.Z. ve H.A, KHK ile ihraç askeri öğrenci T.A, eski uzman çavuşlar H.K, U.K, S.S, ile Ü.C. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Eylül'de Zonguldak'ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

