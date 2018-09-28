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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 asker adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 asker adliyeye çıkartıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf askerle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü uzman jandarma çavuş ve 1 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler muvazzaf astsubaylar M.K, F.A. ile M.K, muvazzaf uzman çavuşlar S.Z. ve H.A, KHK ile ihraç askeri öğrenci T.A, eski uzman çavuşlar H.K, U.K, S.S, ile Ü.C. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Eylül'de Zonguldak'ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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adliye asker FETÖ/PDY operasyon TSK Zonguldak

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