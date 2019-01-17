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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 21:03 | Son Güncelleme

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile bir ByLock kullanıcısı mahrem imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ardışık arama ve kripto şifreleme TSK Zonguldak

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