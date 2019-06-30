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Zonguldak merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Dört ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sol terör örgütleri Zonguldak

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