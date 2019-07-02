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Zonguldak merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:18 | Son Güncelleme

4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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