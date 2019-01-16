Zonguldak ormanlarındaki beyaz örtü havadan görüntülendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi.

Kar yağışı, dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle ormanlardaki beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

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