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Zonguldak sahilleri doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sıcaktan bunalanlar, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillere akın etti.

Zonguldak sahilleri doldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sıcaktan bunalanlar, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillere akın etti.
Kurban Bayramı'nın son gününde kentte hava sıcaklığı 30 dereceye, nem oranı da yüzde 70'lere ulaşmasının ardından halk sahillere akın etti. Kentin en gözde plajlarından Kapuz'un yanında, Değirmenağzı, Ilıksu, Kilimli gibi plajlar günün erken saatlerinden itibaren doldu. 230 metre uzunluğundaki Kapuz plajına gelenler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Tatilcilerden bazıları da sahilde güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

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Zonguldak sahilleri dolduZonguldak sahilleri doldu

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