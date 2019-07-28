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Zonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK sahilleri, doğal koyları ve güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Zonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK sahilleri, doğal koyları ve güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Havadan görüntülenen sahiller, özellikle hafta sonları halkın yoğun ilgisini görüyor.
Kentte 28 derece olarak ölçülen ancak yüzde 70'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’ndaki yoğunluk Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi. Almanya ve Hollanda’dan tatile gelenler de, Karadeniz sularında serinledi. Kapuz kesimindeki koylar havadan görüntülendi. Sahiller, güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.
EN ÇOK İLGİ GÖREN KAPUZ PLAJI
Kapuz Plajı cankurtaranı Muzaffer Kaya, plajda 4 cankurtaran ile görev yaptıklarını anlatarak, "Kapuz plajı insanlar tarafından en çok rağbet gören plajı. Çevre illerden de birçok misafirimiz geliyor. 4 cankurtaran ile tüm hazırlıklarımızı yaparak sezona başladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada denize girebilirler. Hafta sonraları 3 bin ve üzeri misafirimizi burada ağırlıyoruz. Belediye olarak burada görevli tüm personel vatandaşın rahat etmesi için burada hizmet veriyor" dedi.
Sahilde güneşlenen Ahmet Öztürk deniz suyu ve kumu nedeniyle Zonguldak sahillerinin son derece güzel ve temiz olduğunu söyleyerek, ''Ege ve Akdeniz sahillerini aramıyorum. Denizi, kumu pırıl pırıl. Karadenizlileri Zonguldak’a davet ediyorum. Ege'dekiler bile buraya davet ediyorum.'' diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Zonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendiZonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendiZonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendiZonguldak sahillerindeki tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi

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