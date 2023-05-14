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ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: ZONGULDAK 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Zonguldak seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: ZONGULDAK 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Zonguldak seçim sonuçları oy oranları son dakika haberleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Merkez seçim sonuçları, Alaplı seçim sonuçları, Çaycuma seçim sonuçları, Devrek seçim sonuçları, Gökçebey seçim sonuçları, Karadeniz Ereğli seçim sonuçları, Kilimli seçim sonuçları, Kozlu seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Zonguldak seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Zonguldak seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Zonguldak seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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