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  4. Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

13.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

AA

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