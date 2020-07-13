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Zonguldak'ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin yanlarında velisi veya vasisi bulunma şartı kaldırıldı.

Zonguldak'ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak kaldırıldı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İçişmeri Bakanlığı talimatları doğrultusunda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartı kaldırıldı. Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerin, karayolu, demiryolu, deniz veya havayolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Kendi başına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanılğınca çıkarılan genelgeler, Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile koronavirüs bilim kurulu rehberinde yer alan hususlara uyulacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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