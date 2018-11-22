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Zonguldak'ta 3 madenciye mezar olan madenin sahibi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 06:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta dün sabaha karşı meydana gelen patlama sonrası 3 madenci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağının sahibi İsmail Aygün tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 madencinin hayatını kaybettiği ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aygün, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Ocakta mahsur kalan maden işçiler Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarmak için çalışma başlatılmış ancak öğle saatlerinde 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.


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Zonguldak Kömür Madeni madenci patlama

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