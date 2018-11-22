Zonguldak'ta 3 madenciye mezar olan madenin sahibi tutuklandı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 madencinin hayatını kaybettiği ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aygün, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Ocakta mahsur kalan maden işçiler Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarmak için çalışma başlatılmış ancak öğle saatlerinde 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



