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  4. Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı

Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 3 yaşındaki U.T.'nin, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mesanesinde tespit edilen 3 santim boyundaki taş ameliyatla alındı. Üroloji Uzmanı Dr. Okan Biçgi, bunun çocuklarda nadir görülen bir olay olduğunu belirterek, "İdrar torbasının içindeki taşı aldık. Şu anda ayağa kalktı, dolaşıyor. Şikayetleri büyük oranda azaldı" dedi.

İdrar yollarında rahatsızlık yaşayan U.T., ailesi tarafından önceki gün özel hastaneye götürüldü. Dr. Okan Biçgi'nin muayene ederek röntgenini çektiği U.T.'nin mesanesinde 3 santimetre boyunda taş olduğu tespit edildi. U.T.'nin mesanesindeki taş, dün gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Ağrıları geçen U.T., sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından taşı gören U.T.'nin ailesi şaşkınlık yaşadı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Okan Biçgi, "3 yaşında bir erkek hastamız. Hastanemize idrar yollarıyla ilgili şikayetleriyle başvurdu. Çocuk hastalıkları uzmanımız değerlendirdi ve yaptığımız tahlillerde mesanesinde 3 santimetrelik taş olduğunu tespit ettik. Böbreklerin de değerlendirmesi ve kan analizleri yaptıktan sonra bir operasyon planladık. Bu gibi taşlarda önce enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak ve çocuğa en az zarar verecek şekilde bu taştan kurtulmaktır amaç. Biz açık cerrahiyi tercih ettik. Bu delikanlıda yaptığımız ameliyat açık olarak idrar torbasının içindeki taşı aldık. Şu anda ayağa kalktı, dolaşıyor. Şikayetleri büyük oranda azaldı. Bir hafta kadar hastanemizde kalacak ve sonra evine göndereceğiz" dedi.

AİLELERE ÖNERİLERDE BULUNDU

Çocuklarda nadir görülen bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Biçgi, taşın neden oluştuğunu belirlemek için gerekli analiz ve araştırmaların yapılacağını anlattı. Belirtileri hakkında da bilgiler veren Biçgi, şöyle dedi:

"Çocuklarda taş oluşumu yüzde 2-3 gibidir. Mesanede de oldukça azdır. Taşların böbrek veya idrar yollarının üst kısmında oluşması daha fazladır. Taş sebebi olarak çocukların iyi beslenmemesi, kötü beslenme, coğrafi ortamlar, sıcak ortamlar sıralanabilir. Yani sıcak ortamda az su tüketirsiniz tabii ki idrar az olduğu için idrar içinde biriken taş maddelerinin taş haline gelmesidir olay aslında. Bu çocuk için bunu dememiz mümkün değil. Birçok nedenden kaynaklanıyor. Olabildiğince anne sütünü verebilmek çok önemli. Hazır mamaları çok önermiyoruz. Çocuğun huzursuzluğu, genital bölgesinde yanma. İdrar yapmakta zorlanma, kan gelmesi gibi nedenlerde bir hekime başvurmakta fayda var. Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli şey. Çocukların su alışkanlığını sağlamalıdır. Olabildiğince çocuklara su vermek lazım. Eğer bir taş rahatsızlığı varsa mutlaka su içmesi lazım. Televizyon ve telefon karşısında oturup yaşamak da taş oluşumunu artırır. Bol bol sıvı tüketmek çok çok önemli."

(DHA)

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Zonguldak mesane taş Çocuk

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