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Zonguldak'ta acil serviste dehşeti yaşayan Gizem hemşire sosyal medyadan seslendi: Herkesin önünde diri diri yandım

23.02.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Aralık ayında hastaya müdahale etmek için hazırlık yaptığı sırada acil serviste meydana gelen patlamada yaralanan ve vücudunda yanıklar meydana gelen hemşire Gizem Eliftürk, sevk edildiği Kocaeli'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından Zonguldak'a geri döndü. Tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eliftürk, suçu olmadığı halde herkesin gözü önünde diri diri yandığını söyleyerek duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Zonguldak'ta acil serviste dehşeti yaşayan Gizem hemşire sosyal medyadan seslendi: Herkesin önünde diri diri yandım

Zonguldak'ta geçen Aralık ayında acil serviste meydana gelen patlamada dehşeti yaşayan ve vücudunda yanıklar meydana gelen hemşire Gizem Eliftürk Kocaeli'deki tedavisinin ardından Zonguldak'a döndü. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde birkaç operasyon geçiren Eliftürk; eski haline dönebilmek için mücadele verdi. Yanıkların büyük çoğunluğu atlatan hemşire Gizem Eliftürk, fiziki tedaviye başladı. Duygu dolu paylaşım yapan Gizem Eliftürk, "Benim o yoğun bakımda ne kadar acı çektiğimi eski halime dönmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi unuttunuz" ifadelerine yer verdi.

''DİRİ DİRİ HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE YANDIM''

Tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Eliftürk, suçu olmadığı halde herkesin gözü önünde diri diri yandığını söyledi. Kendisini görenlerin çabuk iyileştiği yönündeki sözlerine sitem eden Gizem Eliftürk, "Gecelerce acı çektiğimi unuttunuz" paylaşımında bulundu.

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''HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL''

Açıklamasında "Hiçbir şey göründüğü gibi değil" diyen Eliftürk sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Şimdi uzun zamandır hem bana yazıp dua edenlere hemde merak edenlere bu paylaşımı paylaşmak istedim. Yana kaydırdıkça benim o malum günden sonra yanan yüzümün iyileşme sürecini görüyorsunuz ki yüz en çabuk toparlayan kısım. Şu an bile yüzümde leke var ama bu şuanda önemli değil. Ben iyiyim hamdolsun. Hani beni yolda görüp yada paylaştığım fotoğraflarda, 'Gizem kendini çabuk toplamış' ya da 'İyi ya iyisin iyi' diyorsunuz da şunu bilmiyorsunuz. Benim o yoğun bakımda ne kadar acı çektiğimi, kaç defa ameliyat olduğumu hatırlayamadığımı; gecelerce acı çekip uyuyamadığımı; olan olayda suçum olmadığını halde diri diri herkesin gözü önünde yandığımı; eski yaşantıma dönebilmek için ne kadar çaba sarf ettiğimi; o çabaya rağmen yanan yerlerimin eski fonksiyonumu alabilmesi için çok fedakarlık ettiğimi unuttunuz. Hala da ediyorum. Fiziki tedavi görüyorum ve uzun sürede göreceğim sanırım.

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''DUALARLA AYAKTAYIM''

Ama çok şükür ki dimdik ayaktayım dualarla. Her şey geçecek inşallah sadece şunu unutmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben iyiyim daha da iyi olacağım inşallah. Beni bilen bilir her zaman her olayda güçlü olmaya çalıştım ve bu olaydan da güçlü bir şekilde çıktığıma inanıyorum çok şükür. Beni tanıyan yada tanımadan dua eden herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

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Olay sonrası gazetecilere açıklama yapan Başhekim Özcan Pişkin sebebi bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda iki personelin yaralandığını savcılığın konuyu soruşturduğunu açıklamıştı.

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(İHA)

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