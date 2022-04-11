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Zonguldak'ta adliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Dövdükleri kadının zararını karşılamak istediler

11.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 2014 yılında meydana gelen olayda eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ettikleri Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, darbeden ve duruşma çıkışı verdikleri 'zafer pozu' ile de gündem olan 3 kadın, son duruşmada şikayetçinin zararını karşılamak istedi. Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Şenay K., "Kesinlikle yağma suçunu işlemedim. Diğer olaylardan dolayı son derece pişmanım. Aslı U.Y.'nin zararını karşılamak istiyorum. Süre verilsin" dedi.

Zonguldak'ta adliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Dövdükleri kadının zararını karşılamak istediler

Zonguldak'ta 14 Ekim 2014'te meydana gelen olayda, Devrek ilçesindeki bir okulun kantininde birlikte çalışan Şenay K., Songül Ş. ile arkadaşları Nejla Ç., kantinin diğer çalışanı Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ederek evine gitti. 3 kadın, Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabanca ile tehdit ederek silahın kabzasıyla darbetti ve saçlarını makasla kesti. 3 kadın, Aslı U.Y.'ye eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, Aslı U.Y.'yi olayı anlatmaması için tembihleyen 3 kadın, evdeki 2 cep telefonu da alarak ayrıldı.

KADINLARIN ZAFER POZU GÜNDEM OLDU

Aslı U.Y.'nin şikayetinin ardından 3 kadın ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen davada sanıklar Aslı U.Y.'nin telefonlarının iade edilmesi nedeniyle 'yağma' suçundan beraat etti, diğer suçlardan toplamda 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle tutuklanmadı. Kararın ardından duruşmadan çıkan 3 kadın, Zonguldak Adliyesi önünde 'zafer pozu' vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" yazılı fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

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'KESİNLİKLE YAĞMA SUÇUNU İŞLEMEDİM'

Dosyayı inceleyen Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi, kararı bozarak 'yağma' suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden yargılamaya 30 Mart'ta devam edildi. Şikayetçinin katılmadığı duruşmada, Şenay K., Songül Ş., Nejla Ç. ve avukatları hazır bulundu. Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Şenay K., "Kesinlikle yağma suçunu işlemedim. Diğer olaylardan dolayı son derece pişmanım. Aslı U.Y.'nin zararını karşılamak istiyorum. Süre verilsin" dedi. Diğer sanıklar da Aslı U.Y.'nin zararını karşılamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, zararın karşılanması için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.

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(DHA)


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