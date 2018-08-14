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Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran'ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

AFAD EKİBİ HASTANEDE DEMİRİN BİR BÖLÜMÜNÜ DAHA KESTİ

İtfaiye ekipleri, demirin bir bölümünü kesti. Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Fırat Başaran ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, çocuğa acil müdahale ettiklerini, tüm hekimler olarak seferber olduklarını belirterek, çocuğu ameliyata aldıklarını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah şifalar versin .rabbim Anne babasına bagislasin
Allah yardımcısı olsun
çok geçmiş olsun..İnşallah kötü bir şey olmaz..dilerim çocuk en yakın zamanda sağlığına kavuşur..
Allah yardımsıcı olsun. yakınlarına acil şifalar
Off Allah Yardım Etsin. Ölme riski daha büyük ama demekki eceli gelmemiş ağızdan giriyor kafadan çıkıyor,ölebilirdi de !
Allahım sen şu çocuğu ailesine bağışla yarabbim
Allah korusun. nolur çoçuklarınıza azami düzeyde sahip çıkın. kardeşimizde inşallah sağlığına kavuşur.
allahim allahim koru kulunu
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