Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren kavga! "Kılıç çekip üzerime geldiğini gördüm"

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Çaycuma ilçesinde yaşandı. İddialara göre bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.

Olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı; iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

KILICIYLA KOŞTU

Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.

Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"KILIÇ ÇEKİP ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Yaşanan kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı. İHA'ya konuşan Cinbir, "Olay esnasında ben karşıda restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

