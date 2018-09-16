Zonguldak'ta bacağına demir çubuk saplanan çocuğu kurtarmak için doktorlar ve AFAD ekipleri seferber oldu!

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma'nın Perşembe beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Abdülkerim Çıvak, bahçe duvarının üzerine çıktı.

SAĞ BACAĞINA DEMİR ÇUBUK SAPLANDI

Duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı. Acı içinde kalan Abdülkerim Çıvak'ın bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

KESİLEN KAPIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi. Abdülkerim Çıvak, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

AFAD VE HASTANE DOKTORLARI SEFERBER OLDU

Çıvak için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Abdülkerim'in bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı. (İHA)

