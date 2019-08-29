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Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılmaya başlandı.

Kdz. Ereğli İlçe Liman Başkanlığının açtığı ihaleyi kazanan özel firma bu gün sabah saatlerinde Kdz. Ereğli sahiline gelerek 15 yıl önce batan gemiyi çıkartmak için çalışmalara başladı. Balık adamlar tarafından zincir ve halatlarla bağlanan geminin büyük parçası henüz çıkarılamazken, küçük parçalar çıkarılmaya başlandı.

Yaklaşık 30-35 ton olduğu tahmin edilen gemi hurdasının kıyıya çıkarıldıktan sonra parçalanarak kaldırılacağı belirtildi. Geminin denizden çıkarılma çalışmaları sırasında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi alırken, çalışmaları vatandaşlar merakla izledi.

Türk Bandralı Ahsen isimli 54 metre 65 santimetre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde 713 grostonluk kuru yük gemisi 23 Ocak 2014’te çıkan fırtınada kıyıya sürüklenmiş ve kayalıklara çarpması sonucu parçalanarak batmıştı. Uzun yıllar sahil kenarında bekleyen geminin hurdasının 1-2 gün içerisinde çıkarılacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli batan gemi

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