Zonguldak'ta boksör cinayetinin karar duruşmasında şaşkına çeviren itiraf!

Kdz. Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde Asarlı Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Savaş A. ve Birhan D. birlikte alkol aldıkları amatör boksör Cüneyt Seyhan’ı (39) demir sopayla öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili olarak Kdz. Ereğli Adliye’sinde görülen davanın bu gün karar duruşması yapıldı. Mahkemeye cezaevinden Ses ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) ile katılan sanıklardan Savaş A. mahkemeye cinayetle ilgili olarak itiraflarda bulundu. Daha önceki ifadelerinde arkadaşını suçlayan Savaş A. olay gecesi birlikte alkol aldıkları Cüneyt Seyhan’ın Birhan D.’ye muşta ile vurduktan sonra bagajdan bir şey almaya çalıştığını görünce korktuğunu ve araçta bulunan demir sopayı alarak kendisine vurduğunu ifade etti.

Cüneyt Seyhan’a kaç defa vurduğunu alkolünde etkisi ile hatırlamadığını iddia eden Savaş A., kendisini daha sonra ikamet ettiği Çiğdemli Köyü’ne bıraktıklarını söyledi. Sanıklardan Birhan D.’de cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek tahliyesini talep etti.