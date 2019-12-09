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Zonguldak'ta büyük yangın! Mahalleli seferber oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 06:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tek katlı bir ikamette çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Alevler geceyi aydınlatırken, vatandaşlar yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Yeşil Yayla Sokak üzerindeki İkram Kartal'a ait tek katlı evde meydana geldi.

Belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Kartal'ın akşam saatlerinde ailesiyle birlikte oturduğu sırada sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin tavanını sardı. Yangını fark eden aile sakinleri durumu komşularına haber verdi. Olay yerine kısa sürede Zonguldak, Kilimli ve Çatalağzı Belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerji firması teknik ekipleri de bölgedeki elektrikleri kesti.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Geceyi aydınlatan yangının yan binalara sıçramaması için vatandaşlar büyük mücadele verdi. Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, sobadan çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, "Yangın büyüyor. 4 kişilik aile. Kendisi belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyor. Yaralanan veya dumandan etkilenen yok. Yangının yan komşulara sıçramaması için çaba verdik. Yangına ekipler müdahale ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. (İHA)

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Zonguldak yangın

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