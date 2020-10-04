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Cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 21:46 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde nikahtan çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği cipin hatıra fotoğrafı için toplanan kalabalığın arasına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Amirallik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına katılan Hasan Aksoy (64), nikahtan sonra cipine binerek kültür merkezinden ayrılmak istedi. Hasan Aksoy'un kontrolünü kaybettiği cip seyir halindeki cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdi.

YARALI YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sahil bandında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat ile yakınlarının arasına giren cip 2 kişiye çarptı. Hakinar Deniz (57) ve Emel Makaracı(47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Hakinar Deniz ile Emel Makarcı'yı hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Gelin Melek Acar ise gözyaşlarını tutamadı.

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Sürücü Hasan Aksoy, aracın bir anda hareket ettiğini ve frene basmasına rağmen durduramadığını söyledi. Aksoy, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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(DHA)

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