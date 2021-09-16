HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta dehşet! Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Zonguldak'ta dehşet! Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

16.09.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Emrah Yankın'dan boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yankın kaçtığı köyünde yakalandı. Olay yerine gelen Gülten Yankın'ın annesi, sinir krizi geçirip, "Yavrum, sana nasıl kıydılar? Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, ayrılmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı kiralık araçla gittiği evinde av tüfeğiyle vurdu. Gülten Yankın, olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah Yankın ise aracıyla kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emrah Yankın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Kumtarla köyündeki evine kaçtığı bilgisini alan polis, Yankın'ı evinin önünde gözaltına aldı.

"GURURUMA YEDİREMEDİM"

Üst aramasının ardından ekip aracına götürülen Yankın, "Eşinizi neden vurdunuz?" sorusuna "Boşanmak istedi o yüzden. Çok sevdim ben onu, gururuma yediremedim ve ayrılmak istedi" dedi. Yankın, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

zonguldak3

"YAVRUM SANA NASIL KIYDILAR?"

Bir çocuk annesi Gülten Yankın’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gülten Yankın'ın oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Olay yerine gelen Gülten Yankın'ın annesi, sinir krizi geçirip, "Yavrum, sana nasıl kıydılar? Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Korkutan görüntü! 600-700 metre uzunluğundaKorkutan görüntü! 600-700 metre uzunluğunda
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.