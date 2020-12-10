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Zonguldak'ta dehşet! Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı

10.12.2020 00:09 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta dehşet! Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi’yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi’yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

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VÜCUDUNA 10 BIÇAK YARASI ALDI

Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

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