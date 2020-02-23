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  4. Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! Tiner döküp yaktı

Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! Tiner döküp yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Çaycuma'da öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç.'nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! Tiner döküp yaktı

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi.

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TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak tiner tartışma

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