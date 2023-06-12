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  4. Zonguldak'ta düğünde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak'ta düğünde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

12.06.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta akşam saatlerinde bir düğünde havaya ateş açma nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti. İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden gencin amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta düğünde çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay 20.50 sıralarında Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yaşandı. Düğünde havaya ateş açma sebebiyle başlayan tartışma düğün sonrası devam etti. İki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

5 KURŞUNLA VURULDU

Olayda 25 yaşındaki Akın Kaçmak vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda O.K. (27) kesici aletle yüzünden, M.C.K. (18) ise sol ayağından silahla yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Akın Kaçmak'ın acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet düğün

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