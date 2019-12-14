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Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu değerli taştan imal edilmiş binlerce ürün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Alo 136 Gümrük İhbar Hattı üzerinden iletilen “Zonguldak’ta değerli taş kaçakçılığı yapıldığı” bilgisi, uzman ekiplerce değerlendirmeye alındı. Genel Müdürlükçe Bakanlığın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede, ihbarı doğrular nitelikte bulgular elde edildi. Bunun üzerine elde edilen bilgi ve belgeler Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen araca liman sahasında ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri, araç çevresinde gerekli güvenlik önlemini alarak operasyona başladı.

Araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı araç önce dedektör köpekle arandı. Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Araçtan çıkarılarak açılan çantaların içerisinde kehribar taşı ve bu taştan imal edilen binlerce tespih, bileklik ve boncuk olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kehribar

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