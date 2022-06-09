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Zonguldak'ta eşini çekiçle öldüren katilden mahkeme heyetine: Tebrik ederim, doğru karar

09.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Şahizer Ayçelebi, eve alkollü geldiği için eşine kızıp aracının lastiklerini indirmiş olay sonrası cani eş Ahmet Çelebi eşini çekiçle öldürmüştü. Katil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, dehşet gününü de soğukkkanlı bir şekilde anlattı. Sanık, "Beni idam edin, her şeye razıyım. Eşimi kaybetmişim idama gönderin beni, çok pişmanım" dedi. Kararın ardından ise mahkeme heyetine "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz" dedi.

Zonguldak'ta eşini çekiçle öldüren katilden mahkeme heyetine: Tebrik ederim, doğru karar

Olay, 2 Şubat günü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi'ye kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını aldı. Bir süre sonra uyanan Ahmet Ayçelebi, dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu ve hava kompresörünün bagajında olmadığını görüp sinirlendi. Eline aldığı çekiçle eşinin olduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, "Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel" dedi. Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ahmet Ayçelebi hakkında ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan dava açıldı.

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''KAFASINA ÇEKİÇLE VURDUM, ÜSTÜNÜ ÖRTTÜM''

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ayçelebi ile avukatı hazır bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ayçelebi, savunmasında, "Her akşam içki içerdim. Olay günü akşam eve gittiğimde eşim, eve girer girmez ‘yine mi içtin’ diyerek küfretti. Sonra yattığım salona geldi, bana yumruk atarak vurmaya başladı. Daha sonra demirle vurmaya devam etti. Ben o sırada üstüme yorgan çektim. Kendi kendine vurmayı bırakıp gitti. Ben müdahale etmedim, sonrasında da uyumuşum. Uyanınca evden kaçıp gitmeyi düşündüm. Arabaya bakmaya gittim, lastiklerin inik olduğunu gördüm, bagajda da pompa vardı onunla lastikleri şişirmeyi düşündüm ama eşim pompayı bile saklamış. Sinirlendim, eşimin odasına girip ‘pompayı niye aldın’ dedim. Eşim o sırada kanepede oturarak televizyon seyrediyordu. Ben ona sorunca eşim bana küfürler etmeye başladı. Hemen kanepenin yanındaki demiri almaya çalıştı. Ben de boğazından tutup kafasına çekiçle vurdum. Kanepeye devrildi, ayağını yatağa koydum, üstünü örttüm" dedi.

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HAKSIZ TAHRİK SEBEBİ DEĞİL

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ehliyetsiz ve alkollü araç sürmesini engellemek için maktulün araba lastiğini indirmesinin haksız tahrik sayılamayacağını belirterek, canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan dava açılmışsa da Eşe karşı, ruh ve bedenen kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz alan sanık, "Beni idam edin, her şeye razıyım. Eşimi kaybetmişim idama gönderin beni, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulamadan Ayçelebi'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Ahmet Ayçelebi mahkeme heyetine, "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz" dedi.

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(DHA)

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