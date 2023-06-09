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Zonguldak'ta feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti

09.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazada, otomobilde bulunan kuzenler Resul (19) ve Göksel Baş (22) hayatını kaybetti, otobüsteki 2 kişi ise yaralandı.

Zonguldak'ta feci kaza! Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti

Kaza, gece geç saatlerde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında meydana geldi. Bartın’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsü tespit edilemeyen otomobile sağdan çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle hurdaya dönerken otobüs yol kenarındaki bir restorana çarparak durabildi.

2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan Resul ve Gökbaş Baş isimli kuzenler itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsteki yolculardan hafif şekilde yaralanan 2 kişi ve otomobilde bulunan Göksel Baş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Göksel Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CC

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili delil toplarken hayatını kaybeden kuzenlerin yakınları gözyaşı döktü. Yolcu otobüsündeki valizler de tahliye edilirken yolcular getirilen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti. Motor bloğu yerinden koparak yola savrulan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolcu otobüsü sürücüsü Ahmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Zonguldak kaza

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