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Zonguldak'ta feci olay! Oğlu, babasını kesici aletle öldürdü

28.03.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından C.D., babası Ahmet Demirci'yi kesici aletle kasığından ve kalbinden yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta feci olay! Oğlu, babasını kesici aletle öldürdü

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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