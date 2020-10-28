HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta feci olay! Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Zonguldak'ta feci olay! Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 02:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gürsoy (51), evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta feci olay! Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Olay, gece saatlerinde Rat Mahallesi 3. Durak Sokak'ta meydana geldi.

İkamet ettiği Balıkesir'den yaklaşık 1 ay önce memleketine gelen Ahmet Gürsoy'un evinden gelen kötü kokular üzerine ağabeyi içeri girdi. Ahmet Gürsoy'un cesediyle karşılaşan ağabeyi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Ahmet Gürsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İstanbul'da terör operasyonu!İstanbul'da terör operasyonu!
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu!
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
Çamlıca Kulesi'ne ışıklarla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
Çamlıca Kulesi'ne ışıklarla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
CHP Hatay Milletvekili Topal ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı
CHP milletvekili koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.