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  4. Zonguldak'ta hareketli anlar! Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı

Zonguldak'ta hareketli anlar! Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı

29.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde intihar etmek için çatıya çıkan bir kişi ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta hareketli anlar! Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı

Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iş hanı kapıcısı A.K. (55), maaşını alamadığı gerekçesiyle çalıştığı binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Esnaf ve vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, polis ekipleri çatıya çıkarak ikna görüşmesi yaptı. Bir süre sonra ikna edilen A.K. çatıdan indirildi.

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Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu A.K. ambulansa alınarak, sağlık raporu alınmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Zonguldak
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