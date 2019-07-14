HABER

Zonguldak'ta hareketli saatler! Kovalamaca böyle son buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 04:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı ve sürücüsünün alkollü olduğu otomobil orta refüje çıktı. Kazada 2'is polis 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta hareketli saatler! Kovalamaca böyle son buldu!

Kaza gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi İkinci Makas Mevkiindeki polis noktası yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak 81 DG 079 plakalı otomobiline binen 63 yaşındaki E.A. evine gittiği sırada R.B. idaresindeki 67 A 4828 ekip otosundan kaçmaya başladı. R.B ve Ü.E isimli polis memurlarının dur ikazına uymayan alkollü otomobil sürücüsü E.A. polis ekibinden uzun süre kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sırasında polis aracı ve alkollü otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkarak kaza yaptılar. Kazada R.B ve Ü.E. isimli polis memurları ve alkollü araç sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis memurlarının ve alkollü araç sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis memurlarının mesai arkadaşları hastaneye akın ederek meslektaşlarının durumları hakkında bilgi aldılar.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
İstanbullular dikkat! Trafiğe açıldı!İstanbullular dikkat! Trafiğe açıldı!
FSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandıFSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Alkollü sürücü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'de bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı

İstanbullular dikkat! Trafiğe açıldı!

Traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Baba ve kızın feci ölümü!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı

Olayı duyan oraya akın etti! Hakkari'de 3 çocuk kayboldu!

Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.