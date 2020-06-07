HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı

Zonguldak'ta havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu drone timinin yaptığı denetimde, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişiye toplam 4 bin 158 lira idari para cezası kesildi.

Zonguldak'ta havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile denetimlerine devam ediyor. Kentte yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili şüphelinin tespiti için drone ile denetim yapan ekipler, bu sırada silahıyla havaya ateş açan kişileri tespit etti. Belirlenen adrese gönderilen polis ekipleri, 3 kişinin kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini tespit etti. Tutanak tutan ekipler, 3 kişiye ilgili kanunlar gereği toplam 4 bin 158 lira idari para cezası kesti. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, drone görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Drone ile denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Turanlı, şöyle dedi:

"Zoraki eğlenceye adam başı dünya kadar ceza. Artık teknolojiyi bütün enstrümanları ile kullanan, devletin milletin hizmetinde￼ huzurunda sürekli bir aparat olarak yanında bulunduran Zonguldak polisimizin bugün başarılı bir çalışmasını, kötü niyetli insanlara bir tembih olarak yayınlamaktan ve arkadaşlarının başarısını duyurmaktan mutluyuz. Fotosafari timlerimiz ve drone ekiplerimiz artık gece gündüz şehrin devriye hizmetlerinde olacak. Güç birliği yapan karma bir şekilde çalışan bu ekiplerimizi Zonguldak mahallelerinde muzdarip olduğunuz bölgeleri izlemek ve kendilerine yardımcı olmak üzere ilginizi bekliyoruz. Zonguldak Emniyet müdürlüğümüzün 0 505 318 67 09 numaralı whatsApp ihbar hattımıza yazılı olarak intikal edecek her türlü olumsuzluk mevcut imkanlarımızla değerlendirilecektir."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastıSu borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

En Çok Okunan Haberler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yasağa aldırış etmiyorlar: Bin lira alan da var

Yasağa aldırış etmiyorlar: Bin lira alan da var

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Diğer Haberler
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Hatay'da büyük operasyon! 34 kişi gözaltına alındı

Adana'da 'pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü

Antalya'da, güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi!

Güneş çevresindekini görenler şaştı kaldı

Su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Hatay'da masaj salonlarına denetim! Yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Şaşırtan görüntü! Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.