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Zonguldak'ta heyelan! Bir ev tahliye edildi

20.08.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana gelen mahallede daha önce de boşaltılması yönünde karar verilen ev bu kez tahliye edildi. Öte yandan sağanak yağmurla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Zonguldak'ta heyelan! Bir ev tahliye edildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oldu.

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ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar, oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekerken, Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü.

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TOPRAKLA BİRLİKTE KAYDI

Aynı mahallenin Alsancak Caddesi'nde bulunan bir evin yakınında ise heyelan meydana geldi. Daha önce yaşanan heyelan nedeniyle boşaltılma kararı verilen ancak ailenin yaşamaya devam ettiği ev, toprakla birlikte kaydı. Evde yaşayanlar, vatandaşlar ve polis ekiplerince tahliye edildi. Ailenin geceyi yakınlarının evinde geçireceği öğrenildi.

AFAD ekipleri bölgede incelemede bulunarak tutanak tuttu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Zonguldak
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