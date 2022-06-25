HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zonguldak'ta hortum paniği! "Camdan baktığımda gördüm çok büyük ve inanılmazdı"

Zonguldak'ta hortum paniği! "Camdan baktığımda gördüm çok büyük ve inanılmazdı"

25.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

"ÇOK BÜYÜK VE İNANILMAZDI"

O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk silüeti bu yıl da görüldü: Bütün köy buraya geliyoruzAtatürk silüeti bu yıl da görüldü: Bütün köy buraya geliyoruz
Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...
Zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydiZanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Şekere yüzde 67 zam geldi

Şekere yüzde 67 zam geldi

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

5 yaşındaki Eymen'in istismara uğradığı kesinleşti

5 yaşındaki Eymen'in istismara uğradığı kesinleşti

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

İlginizi Çekebilir

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Damat düğünde dehşet saçtı! Eline silah alıp...

Damat düğünde dehşet saçtı! Eline silah alıp...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.