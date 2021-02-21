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  4. Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

21.02.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Sosyal mesafe kurallarının bile hiçe sayıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafeye uymayan grubu polis araçlarına bindirerek uzaklaştırdı.

Bir süre sonra iki grup Yeşiltepe Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki evlerinin önünde tekrar tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan O.Y.'nin tek kırma tüfek ile açtığı ateş herhangi birine isabet etmeden kontrol altına alındı. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayağından yaralanan O.Ö. ve başından yaralanan O.Y. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlaması ile soruşturma başlattı. (İHA)

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