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Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

01.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Yenidoğancılar Köyü Değirmen mevkiinde iletişim kablolarını kesen M.E.'yi suçüstü yakaladı.

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Olay yerinde ve araçta yapılan aramada 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayrıca değişik tarihlerde gerçekleşen 9 ayrı kablo hırsızlığının faillerini de yakaladı. Yapılan çalışmada Y.Y., A.Ö., E.Ö., A.E. ve S.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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