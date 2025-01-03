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  4. Zonguldak'ta kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Zonguldak'ta kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

03.01.2025 21:10
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.’yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ipi kesse de talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Zonguldak'ta kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu E.M.K.’yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu.

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TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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E.M.K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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