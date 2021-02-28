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Zonguldak'ta kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

28.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta kan donduran olay: Oğlunu ormanlık alana götürdü, sonrası korkunç!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oğlunu ormanlık alana götüren babanın yaptığı dehşete düşürdü. Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., kimsenin olmadığı ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Miyesserler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A’yı ensesinden bıçakladı.

'BEN OĞLUMU BIÇAKLADIM'

Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek ’ben oğlumu bıçakladım’ diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk olduğu öğrenildi.

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İHA

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