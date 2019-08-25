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Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi 8 saat sonra kurtarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 05:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaylada gezdikleri sırada çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi, AFAD ekiplerince bulundukları yerden yaklaşık 8 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi 8 saat sonra kurtarıldı!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Bacaklı Yaylasına Ankara'dan gelen 12 kişilik kamp kurmasının ardından ekipten 2'si kadın 6 kişi, ormanlık alanda gezdikleri sırada havanın kararmasıyla kayalık alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara seslerini duyurabilmek için belirli aralıklarla hoparlörlerden anons yaptı.

Ekipler, mahsur kalan kişilerle cep telefonuyla irtibata geçerek yol tarifiyle ormanlık alanda arama yaptı. Kayalık alandaki 6 kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Ekipler, halat yardımıyla 6 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan 2'si kadın 6 kişi, ekiplerle kamp kurdukları alana geçmelerinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak AFAD kamp

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