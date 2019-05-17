HABER

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın'ın Gökçebey ilçesinde, Eylül 2017’de kızı Esila'ya 2 yaşındayken şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğba T. (27), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

İlçede beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendikten 2 yıl sonra kızları Esila dünyaya geldi. Erdem T., Eylül 2017’de kızının vücudundaki morluklardan şüphelenip evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü kamerayla tespit eden Erdem T., polise şikayetçi oldu.

3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da avukat görevlendirerek davaya müdahil oldu.

"UTANIYORUM"

Tutuksuz yargılanan Tuğba T., eşiyle geçimsizlikler yaşadıklarını anlatarak, kızını darp ettiği için pişman olduğunu ve utandığını söyledi. Bir anlık sinirle olayın meydana geldiğini anlatan Tuğba T., sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu anlattı.

9e23e521cf9cccd96ab6c070db094c51

MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARINDA 'EZİYET' VURGUSU

Tuğba T., kamera görüntülerinden yapılan tespite göre kızına karşı 2 kez ‘basit yaralama’ suçunu işlediği kanaatiyle toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuğba T.’ye verilen hapis cezası, yargılama sırasında mahkemece gözlemlenen tutum ve davranışları ile pişmanlığı göz önüne alınarak hükmün açıklanmasına geri bırakıldı.

Geçen 5 Mayıs’ta açıklanan gerekçeli kararda ise, Tuğba T.'nin kızı Esila'ya karşı fiziki ve sözel şiddeti nedeniyle ‘Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli’ suçundan dava açılsa da olayın, ‘çocuğa şiddet’ eyleminde kaldığı ve basit yaralama suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Kararda, sanığa neden basit yaralama suçundan karar verildiği şöyle anlatıldı:

"Sanığın 1,5 aylık kamera kayıtlarında mağdureye beş kez fiziki şiddet uyguladığının saptanmış olması ve yine yaklaşık bu sayıda sözle şiddet uyguladığının belirlenmesi karşısında eylemin TCK'nın 96. maddesinde tanımlanan eziyet suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerekmiştir.

TCKnın 96. maddesinde tanımlanıp cezai yaptırama bağlanan eziyet suçu, madde gerekçesinde ‘bir kişiye insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması’ şeklinde izah edilmiştir.

Eziyet suçunu oluşturan davranışlar temelde kasten yaralama, hakaret, tehdit vb. gibi davranışlardır. Ancak burada kesintisiz bir suç söz konusudur ve eziyet oluşturan fiiller ani olarak değil, sistematik olarak belli bir süreç içerisinde işlenmektedir.

Davranışların sistematik olmasından maksat, mağdurlara karşı insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına, saygınlığının zedelenmesine yol açacak birden fazla saldırının önceden kararlaştırılması, organize bir seyir izlenerek genel bir tutum çerçevesinde gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Bu açıklamalar ışında sanığın eylemleri değerlendirildiğinde, fiziki ve sözel şiddet fiillerinin kesintisiz nitelikte ve sistematik olmaması nedeniyle ‘eziyet’ suçunun unsurlarını oluşturmadığı kanaatine varılmış, sanığın eylemleri kasten yaralama olarak kabul edilmiştir.

Ceza tayininde, sanığın mağdura yönelik eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde kasten basit yaralama suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Kızını geçici süre ile velayetini alan baba Erdem T. ile Tuğba T.’nin Çorlu Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma ve velayet davası ise devam ediyor.

Bu davanın da bir an önce sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Şu an çok iyi ve mutlu. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyedeFETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede
2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak şiddet

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.