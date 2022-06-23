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Zonguldak'ta komşu katili: Benim ölmem mi gerekiyordu?

23.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Zonguldak'ta kendisine sopayla saldıran komşusu Özkan Ekici'yi kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Kartal'a verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla indirim uygulandığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Kartal’a, iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kartal, “Şoktayım, cezanın aşağı düşmesini bekliyordum. Benim ölmem mi gerekiyordu? O zaman mı haklı olacaktım? Bir insanı bilerek, isteyerek öldürmedim. 3 yıldır suçsuz yere yatıyorum'' dedi.

Zonguldak'ta komşu katili: Benim ölmem mi gerekiyordu?

Zonguldak’a bağlı Himmetoğlu köyünde, 9 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, Mehmet Ali Kartal ile evleri yan yana olan komşusu Özkan Ekici arasında, tarım aracının park edildiği yer nedeniyle husumet başladı. İddiaya göre, olay günü Ekici, aracıyla Kartal'ın yolunu kesip sopayla Kartal'ı darbetmeye başladı. Başına sopayla vurulan Kartal, yanındaki bıçakla Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Olaydan 2 hafta önce evlendiği öğrenilen Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Ali Kartal’a, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

CEZANIN ALT SINIRDAN DEĞERLENDİRİLMESİ UYGUN BULUNMADI

Tarafların karara itirazı üzerine dosya Yargıtay tarafından incelendi. Yargıtay heyeti, maktulün birden fazla kez bıçaklanmış olması nedeniyle verilen cezanın alt sınırdan değerlendirilmesinin uygun olmadığını belirterek, kararı bozdu. Dosyanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesinin ardından Mehmet Ali Kartal, yeniden yargılandı. Duruşmaya Kartal tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, hayatını kaybeden Ekici’nin ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

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‘BİLEREK, İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM’

Savunmasında Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmediğini söyleyen Mehmet Ali Kartal, “Şoktayım, cezanın aşağı düşmesini bekliyordum. Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmiyorum. Bir insanı bilerek, isteyerek öldürmedim. Ben kaçtım. Benim ölmem mi gerekiyordu? O zaman mı haklı olacaktım? Ben adaletinize sığınıyorum. 3 yıldır suçsuz yere yatıyorum” dedi.

YARGITAY’IN BOZMA KARARINA UYULDU

Özkan Ekici’nin ailesinin şikayeti ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Yargıtay’ın haksız tahrik indiriminde üst hadden uzaklaşılarak verilen cezada fazla indirim yapıldığını belirten kararına uyulmasına karar verdi. Mehmet Ali Kartal’a, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığın duruşmalarda gösterdiği pişmanlığı göz önüne alan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

(DHA)


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