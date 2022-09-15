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Zonguldak'ta korkunç olay! 12 gündür kayıptı, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

15.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, kendisinden 12 gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Bağış K., Çaycuma ilçesinde ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Bağış K.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zonguldak'ta korkunç olay! 12 gündür kayıptı, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Bağış K., 2 Eylül günü Köroğlu köyünde yaşayan ablasının evine geldi. 3 Eylül günü evine gitmek için köyden ayrılan Bağış K.'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Bağış K. hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Bağış K. bugün öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Erenköy'de bulunan çalıştığı fabrikanın yakınındaki ormanda bir vatandaş tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. Bağış K.'nın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bağış K.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre ölümün 10 günden fazla bir süre önce meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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