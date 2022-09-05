Zonguldak'ta korkunç olay! 7. kattan düşen kedinin damağı patladı

Zonguldak’ta 3 yaşındaki Ankara cinsi Pamuk isimli kedi bir apartmanın 7’inci katından düşerek damağı patladı. Kedinin düştüğünü gören hayvan sahipleri hemen, Pamuk isimli kediyi kent merkezinde veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayenesi yapılan kedinin damağının patladığı tespit edildi. Ardından başarılı bir operasyonla damağı dikilen pamuk isimli kedi sağlığına kavuştu.

''TEHLİKELİ BİR YÜKSEKLİK''

Veteriner Gökmen Koç, “Perşembe günü 7’inci kattan düşme şikayetiyle kediyi getirdiler. Yapılan muayenede diyaframda bir şey yok. Bizim için en önemlisi. İç kanama riski de çok azdı. Biz yine kanama durdurucuları yaptık. Bir diğer yetkinde damağının yırtıldığını gördük. Bayağı geniş bir yırtıktı. 72 saatlik operasyonun ardından kontrole aldık. Damağını diktik ameliyatın üçüncü günü. 1 haftalık süre içerisinde sadece ıslak gıdalar tüketebilecek. Mizacı da çok sevimli. Baya tehlikeli bir yükseklik yedinci kat. Şu an her şey yolunda. Yedinci kat baya bir yükseklik. Yırtıkta akciğerlere bir kaçış olabiliyor. Akciğerlerde sıvı toplanması gerçekleşebiliyor. Ama damak tuttuğu zaman böyle bir problem kalmayacak” dedi.

(İHA)



