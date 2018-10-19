HABER

Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir süre önce evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adam yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı.

Olay sabah saatlerinde Zonguldak Kozlu ilçesi Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede tek başına yaşayan 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş, yaklaşık 3 ay önce yaşadığı evini 350 bin liraya sattı.

Gayrimenkulünden elde ettiği parayla bir süre geçinen Sevilmiş, parası bitince boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Sevilmiş, iddialara göre kolonya ve alkol aldıktan sonra koltukta uyuya kaldı.

1

UYANDIRAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİLER

Sabah saatlerinde Nihat Sevilmiş koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar önce uyandırmak istedi ancak uyanmayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevilmiş’in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

2

KÖPEĞİ YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Kozlu Belediyesi Cenaze nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevilmiş’in beslediği öğrenilen bir sokak köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı.

3

Sevilmiş’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. (İHA)

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
İnönü: Şişli’nin olanlar Şişli halkına iade edilecekİnönü: Şişli’nin olanlar Şişli halkına iade edilecek
Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyinAntalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak nihat sevilmiş

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
boşuna dememişler en sadık dost diye
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.