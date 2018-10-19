Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

Olay sabah saatlerinde Zonguldak Kozlu ilçesi Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede tek başına yaşayan 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş, yaklaşık 3 ay önce yaşadığı evini 350 bin liraya sattı.

Gayrimenkulünden elde ettiği parayla bir süre geçinen Sevilmiş, parası bitince boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Sevilmiş, iddialara göre kolonya ve alkol aldıktan sonra koltukta uyuya kaldı.

UYANDIRAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİLER

Sabah saatlerinde Nihat Sevilmiş koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar önce uyandırmak istedi ancak uyanmayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevilmiş’in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

KÖPEĞİ YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Kozlu Belediyesi Cenaze nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevilmiş’in beslediği öğrenilen bir sokak köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı.

Sevilmiş’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. (İHA)

