Zonguldak'ta korkunç olay! Eve giren kızı tavana asılı halde buldu

Olay, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Tütek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir evde ikamet ettiği öğrenilen öğrenilen Şehriye B. (45), sabah saatlerinde bahçesinden evine döndü. Uzun bir süre haber alınamayan kadın daha sonra kızı tarafından tavana iple asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Genç kadını o halde görev yakınları ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B.’nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

