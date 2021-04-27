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Zonguldak'ta korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

27.04.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda kendini astı. Mahalleli ise telefonla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Zonguldak'ta korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı.

EVİN BALKONUNDA İNTİHAR ETTİ

Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra kendini astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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KORKUNÇ MANZARAYI TELEFONLARINA KAYDETTİLER

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti. (İHA)

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