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Zonguldak'ta korkunç olay! Kale direğine bağlayıp, 3 saat boyunca işkence yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'nde 4 çocuk, okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mumin Yasin S.'yi (15) yaklaşık 3 saat işkence ederek, dövdü. Kulağı kesilen Mumin Yasin S., ailesiyle birlikte şikayetçi oldu.

Zonguldak'ta korkunç olay! Kale direğine bağlayıp, 3 saat boyunca işkence yaptılar

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'ndeki Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin S., yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D.(17), Y.C.T. (15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı. Koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Mumin Yasin S., darbedildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Mumin Yasin S., şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mumin Yasin S., tedaviye alındı. Başına 4, kulağına 12 dikiş atılan Mumin Yasin S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin S., annesi Solmaz ve babası Savaş S. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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DİREĞE BAĞLAYIP DARP ETTİLER

Mumin Yasin S., şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz, arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Onu da dövdüler. Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp, videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş, elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Solmaz S. oğlunu darp edenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek, darbetmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

(DHA)

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